Bellinzona, Natale in città ha fatto il pieno di pattinatori

È stata un’edizione diversa dal solito, ma c’è soddisfazione tra gli organizzatori del villaggio natalizio in Piazza del Sole a Bellinzona per la manifestazione conclusasi a inizio gennaio.

Nelle cinque settimane di apertura, gli organizzatori hanno dovuto giocoforza adattarsi alla situazione pandemica. Se dalla prima sera era stata introdotta la regola del 2g per accedere alla tensostruttura, in seguito le regole sono state inasprite, con l’obbligo di stare seduti per effettuare le consumazioni. Come di consueto bar e ristorazione sono stati gestiti da quattro società sportive bellinzonesi (GDT Bellinzona, AC Bellinzona, AC Ravecchia, Pallacanestro Bellinzona), che il Municipio ringrazia per l’impegno e la flessibilità. E, com’era prevedibile, i visitatori all’interno della tensostruttura sono stati inferiori rispetto agli altri anni, fa sapere il Municipio in una nota.