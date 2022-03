Bellinzona, limitazioni al traffico domenica 10 aprile

In occasione della manifestazione slowUp prevista a Bellinzona domenica 10 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, la viabilità subirà alcune limitazioni.

Quartiere di Bellinzona

Saranno parzialmente chiuse via M. Comacini, via Raggi, via Chicherio, viale Franscini, via Salvioni, via Orico, Piazza Governo, via Dogana, via Ghiringhelli, via Torti, via Convento e via Saleggi. L’unico accesso disponibile per l’Ospedale San Giovanni sarà dal viale Franscini.

Quartiere di Camorino

Saranno chiuse via In Arla (dall’incrocio con via al Mai), via al Mai, via al Guast, I Casasc, In Cumlina, Al Lischee.

Quartiere di Giubiasco

Contrada Gada sarà percorribile nei due sensi. La zona Cima Piazza sarà raggiungibile da via Corgella e Contrada Gada. Il transito da e per la via Ronchetti sarà assicurato da Contrada Gada. Saranno chiuse la strada in direzione di Camorino su via Ponte Vecchio; via E. Berta, da via Morobbia fino alla Piazzetta Commercianti; viale C. Olgiati, a partire da via Borghetto fino all’incrocio con via Pedevilla, e via Fossato (tranne l’accesso dalla casa anziani fino ai parcheggi pubblici). L’accesso da e per le zone via Franscini, Bonasco e Pedevilla sarà assicurato dall’incrocio tra viale C. Olgiati e via Saleggi/via F. Zorzi (zona ristorante Tre Castelli).

Quartiere di Gudo

Saranno chiuse via al Piano; via Stradonino (Cadenazzo-Gudo) e via Cantonale direzione Locarno a partire dall’incrocio tra via Stradonino e via Cantonale. Ai residenti della frazione di Progero, sulla sponda sinistra della strada cantonale, sarà concesso l’attraversamento in zona Progero per raggiungere le strade della collina. Tutti i residenti delle zone collinari di Al Bosco, Malacarne Caneggio potranno circolare da e per Locarno o da e per Bellinzona su queste strade. Il traffico su tutto il tratto sarà gestito da personale ausiliario e tramite segnaletica.

I Trasporti pubblici

I trasporti pubblici di Bellinzona subiranno le seguenti modifiche di percorso:

Linea 3 tpb Bellinzona Sant’Antonino

Il tratto tra la fermata Bellinzona Stazione e Giubiasco Stazione sarà soppresso.

Linea 5 tpb tratto Bellinzona Piazza Orico-Ospedale

Il tratto tra via Jauch-Piazza Indipendenza-Ravecchia Paese sarà chiuso al traffico dalle ore 06.30 fino alle ore 18.30; il servizio in questo tratto circolerà tra la fermata Bellinzona Piazza Orico e la fermata Ravecchia Paese circolerà da viale S. Franscini-via Pedotti a Bellinzona.

Linea 62.213 Sant’Antonino-Vigana-Giubiasco Stazione

Tra le ore 09.00 e le ore 18.30 il capolinea lato Sant’Antonino sarà a Sant’Antonino Paese; nessun servizio tra Sant’Antonino Stazione e Paese causa la chiusura di via Essagra a Sant’Antonino.

Linea 62.311 Bellinzona-Locarno

La linea 311 Bellinzona-Locarno subirà una deviazione e circolerà nei due sensi su via Tatti-via Zorzi, con soppressione delle fermate via dei Gaggini e viale Franscini. A Bellinzona tra le ore 09:00 e le ore 17:30 tra le fermate Gudo Chiesa e Riazzino Stazione nessun servizio, blocco totale della linea. Il servizio sarà suddiviso in due parti: Bellinzona Stazione-Gudo Chiesa-Bellinzona Stazione e Locarno Rotonda-Riazzino Stazione-Locarno Rotonda. Dalla fermata Minusio Mappo fino alla fermata Muralto Croce Bianca la linea circolerà in via San Gottardo nei due sensi (via R. Simen e via Nessi chiuse al traffico). Durante tutta la giornata potranno verificarsi ritardi di percorrenza con conseguente soppressione delle coincidenze