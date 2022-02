Bellinzona, chi ha dato il via alla lite?

L’altra domanda a cui stanno ancora cercando di rispondere gli inquirenti è chi, ieri pomeriggio in via Motta, ha dato il via alla lite, poi degenerata all’interno di uno sgabuzzino. Il 49enne polacco, autore del colpo e poi fermato? Oppure il 57enne colpito alla testa con una mazza di legno, finito in ospedale? Un fattore decisivo per delineare le ipotesi di reato a carico del 49enne visto che sul posto, ieri, la polizia aveva rinvenuto anche un coltello, ha scritto il quotidiano la Regione. Le autorità confermano che né la vittima, né l’autore presentano ferite da taglio, ma non si esclude che la lama possa essere stata utilizzata da uno dei due per minacciare l’altro. Forse, proprio dal 57enne. Insomma, le piste aperte sono ancora molte.