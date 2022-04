Bellinzona a caccia di partecipazione politica

“Demoscan vuole incentivare i cittadini solitamente disinteressati alla politica a una maggiore partecipazione”. Un obiettivo non evidente da ottenere quello che ci presenta il politologo Nenad Stojanovic. Demoscan, progetto pilota organizzato da un gruppo di ricerca dell’Università di Ginevra, è un tentativo di risposta a problemi ben noti della democrazia: disinteresse, astensionismo e perdita di fiducia nelle istituzioni. Il programma si ispira a quanto esiste nello Stato Usa dell’Oregon ed è già stato sperimentato in Svizzera romanda. Ora è il turno di Bellinzona: “Anche noi constatiamo una disaffezione della popolazione nei confronti della partecipazione politica”, conferma il sindaco Mario Branda. “Questo progetto ci è sembrato un buon modo per provare a coinvolgere un numero più esteso di cittadini”.

Un rapporto inviato a tutti

Demoscan, in parole povere, è un forum cittadino. Nei prossimi giorni, duemila residenti bellinzonesi dai 16 anni di età ed estratti a sorte riceveranno una lettera che darà loro la possibilità di iscriversi al forum. Tra coloro che segnaleranno il proprio interesse verranno ulteriormente sorteggiate 22 persone, basandosi anche su criteri di rappresentatività (per esempio il genere). Ai prescelti toccherà analizzare congiuntamente, per due fine settimana, uno dei temi in votazione federale il prossimo 27 novembre. Il frutto dei dibattiti sarà un rapporto che sarà distribuito a tutti gli aventi diritto di voto.