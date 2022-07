Barriere e disabili, verifiche nei Comuni

La petizione chiedeva di fare il quadro della situazione sull’eliminazione di barriere architettoniche e sull’accessibilità degli stabili pubblici comunali da parte dei disabili in Ticino. Accessibilità richiesta e fissata da una modifica della legge edilizia cantonale entrata in vigore nel 2005. “È importante sapere quale sia ad oggi la situazione nel nostro Cantone perché è necessario, importante, corretto e dignitoso dare un concreto riscontro alle normative che mettiamo in vigore”, scrive Colombo nella petizione. “Dopo ben 14 anni dall’entrata in vigore della modifica legislativa è necessario avere una situazione aggiornata a livello cantonale previo verifica comune per comune”.