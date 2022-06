Barca prende fuoco, intervengono i pompieri

Il picchetto del Corpo civici pompiedi di Locarno è stato allarmato questa mattina, attorno alle 07.00, per un principio di incendio divampato a bordo di un natante ormeggiato nel porto patriziale di Ascona. I militi hanno provveduto a spegnere le fiamme, che si erano sprigionate all’interno dell’imbarcazione. Vista la presenza di diversi apparecchi elettrici, i vigili del fuoco hanno usato della schiuma e del CO2 per domare il rogo. È stato installato anche un ventilatore per migliorare la visibilità visto il denso fumo che si era sprigionato e quindi meglio operare. Fortunatamente le fiamme sono state circoscritte ai vani interni del natante. Nessun tipo di inquinamento ha interessato lo specchio d’acqua del lago Maggiore.