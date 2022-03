“Bar e ristoranti non vanno privati di spazi esterni”

Durante la pandemia, di grande aiuto per il settore della ristorazione sono sicuramente stati i diversi aiuti forniti dalle autorità cantonali e comunali, ma anche la possibilità di aver potuto sfruttare gli spazi esterni, dove possibile, dei diversi esercizi. In un comunicato stampa, GatroTicino si dice però delusa dal vedere come tante città svizzere (es. Berna) stiano piano piano togliendo la possibilità di sfruttare questi spazi, ancora molto usati e apprezzati sia da locali che da turisti.

“Decisioni assolutamente incomprensibili”

Secondo GastroTicino è ancora troppo presto e si sarebbe dovuto attende almeno il prossimo autunno-inverno per valutare le possibili evoluzioni della pandemia. Nonostante la stragrande maggioranza delle misure sono ormai cadute, questa decisione per GastroTicino è incomprensibile anche per il fatto che il loro settore (anche in Ticino) è tuttora in difficoltà. Maggiori spazi significherebbero quindi maggiori posti a sedere, fondamentali per riuscire a ripagare debiti e crediti Covid ricevuti.