Bambini e Omicron, c’è qualche ricovero in più

Rischio di ricovero maggiore

I casi seri di Covid in questa fascia della popolazione permangono molto rari, ma la maggiore contagiosità di Omicron, ci spiega Simonetti, “anche in Ticino, come nel resto del mondo, si è tradotta in un numero maggiore di ricoveri”. Oltre al fattore numerico dato dal più alto numero di contagi, fra le cause che possono spiegare la più alta propensione a finire in ospedale in questa fascia d’età il pediatra dell’Eoc cita una “probabile predilezione da parte di Omicron delle vie respiratorie più che dei polmoni in sé. Considerando che i bambini hanno delle vie respiratorie più strette e meno sviluppate rispetto agli adulti, è più probabile che sviluppino dei sintomi che possono richiedere anche un breve ricovero”, sebbene Simonetti specifichi che effetti di questo tipo nei bambini siano già conosciuti in altri virus e non siano di per sé eccessivamente gravi.