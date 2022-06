Bambina quasi annegata

Oggi poco dopo le 18:50 presso il parco acquatico di Rivera vi è stato un principio di annegamento. Lo riferisce la Polizia cantonale precisando che si tratta di una bambina di 4 anni, cittadina italiana residente in provincia di Milano. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, la bambina è stata rinvenuta incosciente in acqua in una vasca dello stabilimento.