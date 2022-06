Balerna, via l’acqua potabile per qualche ora

Il Comune di Balerna e l’AGE di Chiasso hanno comunicato che a partire da domani, dalle 07.30 alle 13:00, verrà interrotta più volte l’erogazione di acqua potabile a causa di importanti lavori sulla rete idrica. L’interruzione concerne tutta la rete del paese comprendente le seguenti vie: Strada Regina, via Belvedere, via Monte Generoso e la parte alta di via San Gottardo (a partire dal numero civico 128 e il numero civico 89 compresi).