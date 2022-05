Balerna, lavori in rotonda per ridurre la coda di tir sull’A2

Inizieranno il 9 maggio 2022 e dureranno circa 6 mesi i lavori di adeguamento della rotonda Pontegana. Lo scopo, fa sapere l’Ufficio federale delle strade (USTRA) in una nota, è ridurre i rischi legati alla presenza di code in autostrada verso l’uscita da nord di Chiasso-Balerna, che nelle ore di punta della sera arrivano a lambire le carreggiate di marcia sull’A2. Il progetto prevede il raddoppio delle corsie in approccio alla rotonda e un nuovo bypass in direzione di via Sottobisio. In questo modo sarà possibile indirizzare i numerosi veicoli pesanti in direzione delle aree industriali, senza transitare nella rotonda.