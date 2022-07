Avvicendamento nel rettorato della Franklin University Switzerland

Aria di cambiamenti alla Franklin University Swittzerland. P. Gregory Warden lascia dopo 10 anni la carica di Rettore per assumere un incarico presso la Southern Methodist University di Dallas. Verrà sostituito dal primo agosto da Samuel Martin-Barbero, proveniente dalla University of Miami e precedentemente dalla University Camilo José Cela di Madrid di cui è stato Presidente. Per il mese di luglio, il Rettorato viene affidato a Tomaso Rizzi, Vicepresidente per le Finanze e l’Amministrazione.

I risultati

Durante il rettorato di Warden, Franklin ha ottenuto la piena certificazione come Università Svizzera che si è andata ad affiancare a quella americana. In questo modo gli studenti dell’istituto ottengono un diploma di laurea che consente loro di proseguire gli studi in una moltitudine di paesi. A seguito della certificazione svizzera, sono stati lanciati i programmi di Master in management internazionale, anche in collaborazione con l’Unitar di Ginevra.