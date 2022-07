Avvicendamento ai vertici dell’Associazione Via Nassa

Cambio importante ai vertici dell’Associazione Via Nassa. Dopo oltre vent’anni di presidenza, Edy Pessina ha lasciato l’incarico a Roberto Mazzantini, titolare dell’omonima agenzia di comunicazione di Lugano e da anni vicino all’Associazione, sia in veste di consulente sia come parte attiva nell’organizzazione di alcuni eventi. La comunicazione è stata data ieri era nel corso della 50esima edizione dell’assemblea generale ordinaria dell’associazione.