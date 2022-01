Avete cambiato la vignetta?

Multa di 200 franchi Gli automobilisti sprovvisti di una vignetta correttamente incollata e visibile sono passibili di una multa di 200 franchi e acquistare il nuovo contrassegno. La vignetta deve essere incollata sul lato interno del parabrezza ed è importante che non ostacoli la visuale.

Consigli del TCS

Il TCS raccomanda di togliere il vecchio contrassegno autostradale dal parabrezza interno prima di incollare quello nuovo. La vignetta precedente può essere tolta di preferenza per mezzo di un raschietto da cucina per la vetroceramica. Basta inserire la lama sotto un angolo dell’autoadesivo per poi toglierlo con cura. L’eventuale colla residua può essere tolta con il raschietto, dopo essere stata umidificata con un po’ d’acqua.