“Autorizzato il corteo o il bagno nella fontana?”

Le immagini della fontana della foca a Bellinzona “piena di gente che fa il bagno sorseggiando birra in lattina” non sono piaciute al Gruppo della Lega dei Ticinesi- UDC della capitale, che in un’interpellanza al Municipio pone una serie di domande sulla manifestazione “Sciopero per il futuro” andata in scena sabato scorso, allegando pure una foto che mostra i manifestanti a mollo nella fontana. “Circa un centinaio di giovani (non proprio una folla oceanica) hanno sfilato lungo il Viale Stazione, fermandosi in Piazza Collegiata, prima di raggiungere Piazza Governo”, si legge nel testo dell’interpellanza. “Uno spettacolo non troppo decoroso quello a cui hanno dovuto assistere le persone presenti nel centro storico al momento del passaggio del corteo. Come spesso accade, tutto sembra diventare lecito quando ci si trova in gruppo”.

Il gruppo non mette in discussione il diritto di manifestare in sé, però questo deve avvenire nel rispetto delle persone e degli spazi cittadini e soprattutto “se il pretesto non è soltanto quello di farsi un bagno nella fontana di Piazza Governo”. Per questo Lega e UDC chiedono all’Esecutivo di valutare meglio prima di concedere le autorizzazioni. “In un certo senso”, scrivono le due forze politiche, “un inasprimento dei criteri (non della libertà di manifestare) per ottenere il benestare della Polizia comunale - un po’ come auspicato dal suo comandante riferendosi agli eventi – potrebbe disincentivare certi organizzatori (improvvisati) e contenere così il numero di manifestazioni, incrementandone la qualità”.

Secondo Lega e UDC una “Città a vocazione turistica” come Bellinzona, “che ha nel sabato la sua giornata migliore con l’organizzazione dell’apprezzato mercato, non può permettersi di danneggiare la propria immagine per colpa di poche persone (forse) più interessate alla visibilità che ai temi”, ritiene il gruppo Lega-UDC.