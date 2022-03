“Automobilisti, non superate la doppia linea”

Per la Polizia cantonale sono troppi gli automobilisti che entrando in autostrada a Lugano Nord, in direzione Sud, passano dalla corsia di accelerazione alla carreggiata autostradale attraversando “la doppia linea di sicurezza e transitando sulla superficie vietata”. È quanto hanno constatato gli agenti in questi giorni, effettuando alcuni controlli mirati nella zona. “Si tiene a ribadire – specifica la Polizia – che entrambe le manovre sono considerate vietate oltre che pericolose e sono conseguentemente state emanate diverse contravvenzioni”.