Auto si ribalta in rotonda a Contone: due feriti

Oggi, poco dopo le 12.10, sulla strada cantonale in territorio di Contone c’è stato un incidente della circolazione stradale. Secondo quanto riferisce la Polizia cantonale, un 80enne cittadino svizzero domiciliato nella regione stava circolando in direzione di S. Antonino. A bordo della vettura vi era anche una 80enne cittadina svizzera anch'essa residente nella regione. Stando a una prima ricostruzione e per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, nell'affrontare una rotonda il conducente ha perso il controllo dell'auto, per poi uscire di strada sulla destra cozzando contro un muro posto a lato della strada. A causa dell'urto l'auto si è ribaltata sul tetto e il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo rimanendo incastrato sotto la vettura.