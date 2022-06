Un’auto ha preso fuoco ieri sera, attorno alle 19.30, in val Resa, in territorio di Brione sopra Minusio. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Locarno che hanno provveduto a domare le fiamme, che si erano propagate nel vicino bosco. Per spegnere questi piccoli focolai sono intervenuti anche alcuni militi della sezione di montagna.