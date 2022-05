Auto in fiamme sulla A2, traffico in tilt

Colonna di fumo

Attorno alle 9.45 una densa colonna di fumo si è alzata dalla carreggiata e si è formata immediatamente una colonna di veicoli. Stando alle prime informazioni raccolte il conducente di un’auto diretta verso Mendrisio, per motivi da stabilire, ha improvvisamente notato delle fiamme sprigionarsi dal vano motore ed ha fermato immediatamente il veicolo, riuscendo ad uscire prima che le stesse lo avvolgessero completamente. Sul posto sono intervenuti i pompieri del centro di soccorso del Mendrisiotto. La Polizia Cantonale ha provveduto all’immediata chiusura dell’autostrada A2 in direzione sud, già all’altezza della galleria di San Nicolao. Questo ha creato in breve tempo lunghe colonne che hanno raggiunto Lugano Nord. Anche la circolazione sulla strada Cantonale tra Bissone e Mendrisio è fortemente perturbata. Nel sinistro non si registrano feriti.