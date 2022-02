Auto contro un muro, finisce all’ospedale

Poco dopo le 19 in via San Gottardo ad Arbedo-Castione è avvenuto un incidente della circolazione che ha visto coinvolto una Fiat immatricolata in Ticino.

Al pronto soccorso per accertamenti

La conducente, per motivi da stabilire, giunta all’altezza dell’intersezione con via Molinazzo, ha perso il controllo del veicolo che è andato a cozzare contro un muro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure alla ferita, in seguito trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Non grave

Le sue condizioni non sono note ma, apparentemente, non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto anche la Polizia Cantonale per i rilievi del caso e la Comunale per il disciplinamento del traffico.