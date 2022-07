Auto contro camion, un ferito grave

Un grave incidente avvenuto poco dopo le 14.00 all’altezza di Quinto ha creato grossi disagi al traffico. Secondo quanto riferisce la polizia cantonale il conducente di un’auto, un 36enne olandese, mentre si stava dirigendo verso nord si è scontrato contro un camion, con targhe polacche, che avanzava a velocità ridotta a causa del traffico rallentato. Il 36enne è rimasto intrappolato tra le lamiere, riportando ferite gravi. Il conducente è stato poi liberato dai militi del centro intervento Gottardo con la pinza idraulica “libervit” ed è stato in seguito trasportato con la Rega al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Lugano. Sul posto anche i soccorritori di Tre Valli Soccorso. L’autostrada è stata chiusa in direzione nord all’altezza dell’uscita di Quinto per agevolare le operazioni di soccorso ed i rilievi da parte degli specialisti del Servizio Incidenti della Polizia Cantonale. Anche in direzione sud il traffico è stato chiuso a tratti per consentire l’atterraggio dell’elicottero.