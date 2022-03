Auto cade nel vuoto e finisce sulla Cantonale

Non è per fortuna costato ferite gravi l’incidente avvenuto questa mattina a Balerna, poco prima delle 12. Vista la dinamica, l’esito avrebbe però potuto essere ben diverso: secondo quanto riferito da Rescue Media, un’automobilista al volante di una Skoda immatricolata in Ticino stava facendo manovra nel parcheggio situato sul tetto di uno stabile, quando per un errore avrebbe sbagliato marcia, finendo per abbattere la ringhiera di protezione.