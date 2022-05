Aumentano i frontalieri in Ticino

Si registra un nuovo aumento dei frontalieri in Ticino. Secondo i dati forniti dall'Ufficio federale di statistica, nel primo trimestre del 2022 i lavoratori con il permesso G nel nostro cantone erano 74’775, in aumento dell'1% rispetto al trimestre precedente, e del 4% su base annua. Alla fine di marzo 2022, il numero di frontalieri stranieri con un permesso G attivi in Svizzera era pari a 365’437. Il loro numero complessivo è aumentato di 6,3% rispetto al primo trimestre 2021.

Altre cifre

In dieci anni il numero di lavoratori con permesso G in Ticino è progredito globalmente del 37,5%; nel settore secondario la crescita è stata del 2,1%, mentre nel terziario si è registrato un balzo avanti del 65,7%. Attualmente oltre il 66% dei frontalieri attivi in Ticino è impiegato nel terziario. La quasi totalità (74’581) proviene dall’Italia. A livello nazionale, poco più della metà di tutti i frontalieri era domiciliata in Francia (55,7%), il 23,6% in Italia e il 17,4% in Germania. Negli ultimi cinque anni il numero di frontalieri è cresciuto del 17,3% passando da 311’000 nel primo trimestre 2017 a 365’000 nel primo trimestre 2022, precisa l’Ust. Per quanto riguarda i settori economici, alla fine di marzo 114’636 frontalieri lavoravano nel settore secondario in Svizzera. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso l’incremento è stato del 3,5% e dell’1,2% rispetto al trimestre precedente. Nel terziario i lavoratori con permesso G erano 248’282: il loro numero è aumentato del 7,3% su un anno e dell’1,7% in un trimestre.