Audit esterno per il caso dell’ex funzionario Dss

Luce verde dalla Commissione della Gestione per un audit esterno per chiarire definitivamente il caso dell’ex funzionario del Dss condannato per abusi sessuali. Il rapporto firmato dagli esponenti dei vari partiti verrà votato poi in Parlamento nella prossima seduta che avrà inizio il 24 gennaio e prevede – spiega il CdT – di assegnare il mandato a una società fuori cantone che non abbia legami con il territorio e con la politica ticinese.