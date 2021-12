Attenzione! Il PS di oftalmologia resta aperto

“Percepiamo che la popolazione non abbia appreso che il Pronto Soccorso di Oftalmologia rimane attivo presso l’Ospedale Italiano e riteniamo importante chiarirlo”. L’Eoc chiede aiuto alla stampa per fare chiarezza: nel secondo nosocomio di Lugano, infatti, è stato chiuso solamente il Pronto soccorso generale (con l’obiettivo di meglio gestire il dispositivo ospedaliero cantonale, confrontato all’aumento dei ricoveri per Covid), mentre quello specifico di oftalmologia “rimane accessibile per le urgenze di oftalmologia dal lunedì al venerdì dalle 9h00 alle 18h00 e nel weekend e festivi dalle 11h00 alle 18h00. È inoltre possibile chiamare il PS di Oftalmologia al numero: +41 (0)91 811 76 49 / 60 06”