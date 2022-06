Associazioni di Mendrisio, la Città batte cassa

Cambiamenti in vista per le associazioni di Mendrisio. In futuro, queste saranno chiamate a pagare un contributo per la messa a disposizione di un sostegno logistico da parte della Città. “Con l’ordinanza che presenteremo in ottobre non vogliamo tanto mettere dei paletti, quanto più spiegare i criteri di sostenibilità che la Città si attende siano rispettati”. E la “sostenibilità”, spiega a Ticinonews Paolo Danielli, capodicastero sport, tempo libero, museo e cultura, non è solo ambientale, ma anche finanziaria: “Le società che organizzano un evento importante devono assumersi una parte delle spese che la Città si accolla per l’aiuto logistico che fornisce”.