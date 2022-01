Associazione bancaria ticinese: “Aboliamo il bollo federale”

“L’attuale bollo federale – prosegue l’associazione di categoria – pari all’1 per cento, colpisce le aziende che per finanziare nuovi investimenti o per coprire perdite d’esercizio intendono aumentare il capitale proprio a bilancio. In media sono oltre 2’000 le aziende che in Svizzera ricorrono ad un aumento di capitale superiore a 1 milione di franchi e che quindi devono pagare il bollo federale. Già il fatto di dover pagare una tassa per poter procedere ad un finanziamento proprio appare una vera e propria assurdità economica”.