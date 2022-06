Ascona si trasforma in New Orleans a ritmo di jazz

Giovedì prenderà il via la 38esima edizione di JazzAscona, quest’anno nel segno del gemellaggio ufficiale con New Orleans. Oltre 350 gli eventi proposti fino a sabato 2 luglio. Lo indicano in una nota odierna gli organizzatori, sottolineando che dopo due edizioni annullate a causa della pandemia si tratta di “un ritorno in grande stile”.