Arrivano i temporali: allerta fino alle 20

Grandine, forti raffiche di vento, piogge intense e scariche elettriche, è quanto ci si aspetta nelle prossime ore in tutto il Ticino. Meteosvizzera ha, infatti, diramato un’allerta di grado 3 per temporali tra le 12 e le 20 di oggi, con una fase di maggiore intensità tra le 14 e le 18. Anche nella vicina provincia di Como la Protezione civile italiana ha alzato il grado di attenzione.

Come comportarsi prima di un temporale

Prima degli eventi metereologici di questo tipo, l’invito delle autorità è di seguire l’evoluzione del tempo; mettersi al riparo nel caso di attività all’aperto; fissare vasi, ombrelloni, tende da sole e mobili da giardino; parcheggiare le automobili in garage; coprire le piante delicate; scollegare preventivamente gli apparecchi elettrici dalla rete.

Come comportarsi durante un temporale

Durante l’evento, invece, è importante evitare di sostare in luoghi esposti a fulmini, per esempio sulle creste delle montagne, vicino ad alberi isolati o gruppi di alberi, pali o torri. Cercare riparo in un edificio o un’automobile. Nel caso sia impossibile ripararsi, nel caso di fulmini assumere una posizione accovacciata. Allontanarsi da superfici d’acqua e tratti di strada allagati, letti di ruscelli, torrenti o pendii ripidi.