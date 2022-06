Arrivano canicola e notti tropicali

C’è chi la ama e chi la odia. I primi potranno presto gioire, i secondi dovranno ingegnarsi e trovare delle soluzioni per combatterla. Parliamo della canicola che ci farà compagnia a partire da giovedì. Sì, perché è in arrivo un’ondata di aria calda nordafricana che porterà afa, temperature fino a 34°C e notti tropicali. Ma quando si può parlare di canicola? Tecnicamente, spiega MeteoSvizzera, una giornata viene definita canicolare quando la temperatura media giornaliera resta superiore ai 25°C. In questo non viene considerata l’umidità, anche se è direttamente responsabile di notti calde e temperature medie giornaliere più alte.