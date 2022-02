Arriva la neve (poca), anche in pianura

Scendono alcuni fiocchi in Ticino. Dopo oltre due mesi senza precipitazioni fra lunedì e martedì, spiega Luca Nisi di MeteoSvizzera da noi contattato, una debole perturbazione atlantica attraverserà il nostro Paese producendo alcune precipitazioni, nevose anche a basse quote. Sarà una fase, però, molto breve che non aiuterà il periodo contraddistinto dalla siccità. “Sarà une nevicata degna dell’inverno che stiamo passando”, sottolinea Nisi.

Pochi millimetri di acqua

Come dicevamo, i fiocchi non saranno d’aiuto per il periodo secco. “Saranno pochi millimetri di acqua e calcolando che il terreno è molto secco, il sollievo è minimo”, spiega Nisi. Inoltre, nei prossimi giorni il sole tornerà ancora ad essere il protagonista principale delle nostre giornate e verso il fine settimana le temperature saranno molto elevate per il periodo: in pianura si potranno toccare fino ai 17 gradi, in montagna (1’500metri) fino ai 10 gradi e sopra i 2’000 metri si sfioreranno i 6 gradi.