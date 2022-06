Arriva la canicola: “Tutti devono proteggersi”

MeteoSvizzera prevede da domani, giovedì 16 giugno, un’allerta canicola di livello 3. Per un periodo di almeno tre giorni consecutivi sono previste temperature medie giornaliere superiori ai 25 gradi. Il Gruppo operativo salute e ambiente (GOSA) del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ricorda che anche le persone che godono di buona salute possono soffrire forti disagi ed essere a rischio di sviluppare patologie particolarmente gravi, quali il colpo di sole e il colpo di calore. “È quindi fortemente raccomandato ridurre le attività all’aperto e moderare l’esposizione al sole”, sottolinea il DSS in una nota.

Le raccomandazioni per tutta la popolazione

- bere molta acqua e consumare pasti leggeri, con molta frutta e verdura

- evitare sforzi intensi nelle ore di maggiore insolazione (tra le 12 e le 16)

- impedire al caldo di entrare nelle case, oscurando le finestre durante il giorno e arieggiando durante la notte

- stare in casa o in zone fresche e, se possibile, in ambienti climatizzati nelle ore di maggiore insolazione (tra le 12 e le 16)

- proteggere adeguatamente la pelle contro gli effetti nocivi del sole con un abbigliamento adeguato e l’applicazione di crema solare (info su www.legacancro.ch/melanoma)

- verificare se via siano persone tra i vicini, parenti, conoscenti che necessitano di aiuto per fronteggiare le ondate di caldo.

Il GOSA ricorda che i meccanismi fisiologici di protezione contro il caldo (traspirazione, vasodilatazione) sono meno performanti nei lattanti, piccoli bambini, persone anziane e/o, persone affette da malattie croniche e/o che assumono farmaci regolarmente. Più specificamente per i lattanti in carrozzina, è molto importante non chiudere con un telo la cappottina al fine di permettere all’aria di circolare (info a questo link).

I consigli per le persone particolarmente sensibili alla canicola

- (far) fare più spesso la doccia o il bagno e aumentare l’apporto di liquidi

- avvisare i vicini o i servizi sociali se si deve passare un periodo da soli

- consultare il medico o il farmacista

- in caso di urgenza, rivolgersi al servizio 144