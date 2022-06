Apprendistato: già firmati 566 nuovi contratti

566 nuovi contratti di apprendistato firmati, il 21% in più rispetto a inizio giugno 2021. Sono questi i numeri registrati dal DECS nella fase di avvio della campagna di collocamento 2022. L’obiettivo sono i 2'700 contratti firmati per l’anno scolastico 2022-2023, in linea con il messaggio “Più duale” presentato e approvato dal parlamento prima della pandemia. L’obiettivo del piano d’azione, ricordiamo, è quello di rafforzare e diversificare le opportunità offerte dalla formazione professionale per i giovani e per le aziende.