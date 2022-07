Apprendistati, ancora più di 600 posti

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha presentato oggi i risultati dei sondaggi annuali che rilevano i progetti di giovani e famiglie confrontati con due passaggi importanti: alla fine della scuola media e alla conclusione della formazione professionale di base e un aggiornamento della campagna di collocamento a tirocinio per il prossimo anno scolastico.

Ampliameno del sistema duale, ringraziamento alle aziende formatrici

Il direttore del Decs Manuele Bertoli, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza di proseguire gli sforzi congiunti di Confederazione, Cantone e organizzazioni del lavoro per ampliare le possibilità dei giovani di poter decidere in piena consapevolezza il proprio percorso scolastico e professionale. “I giovani vanno sostenuti nei loro percorsi e nei loro progetti, vanno informati sulle opportunità offerte dal sistema formativo e in particolare dell’apprendistato in azienda, ma né lo stato né l’economia possono imporre una scelta”.

Lo stesso Bertoliha poi sostenuto l’importanza del piano d’azione “più duale” che permette di amplificare il numero di posti di apprendistato a disposizione in Ticino, oltre che a promuovere in modo coordinato domanda ed offerta. In questo senso, ogni nuovo contratto di apprendistato sottoscritto nelle prossime settimane è “un passo concreto e di responsabilità delle aziende”, che il Decs ringrazia.

Dati di genere

Rita Beltrami, direttrice dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale ha presentato il rilevamento 2022 riferito alle scelte dei giovani in uscita dalla scuola media. Dalle risposte dei 3’286 allievi e allieve emerge che il 44,2% vorrebbe frequentare una scuola media superiore, mentre il 48,7% vuole intraprendere un percorso professionale. Di questi il 28,3% nella forma di apprendistato duale scuola-lavoro. Il rimanente 7,1% opta per altre soluzioni (pretirocinio, scuole specializzate, ripetizione della quarta media). Se le ragazze si orientano maggiormente verso la scuola media superiore (49.7%) rispetto all’apprendistato in azienda (19,3%), tra i ragazzi non si nota una tale differenza. Il 36.8% sceglie l’apprendistato, il 38.9% il medio superiore.