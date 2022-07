Aperto il chiosco temporaneo di Besso

A Besso il chioschietto del parco temporaneo, che ha preso il posto del parcheggio ex Pestalozzi, dietro la stazione Ffs, è aperto dal mercoledì alla domenica dalle 11:00 alle 19:00. Associazioni ed enti interessati possono richiederne l’utilizzo per organizzare piccoli incontri.

Le infrastrutture e i contatti

Privati, associazioni ed enti possono richiedere l’utilizzo del chioschetto il lunedì e il martedì, o negli altri giorni della settimana fuori dagli orari d’apertura previsti. La cucina dispone di scaldavivande, frigorifero, lavello e lavastoviglie; inoltre, sono disponibili un locale per il deposito di materiale e una toilette riservata a chi gestisce il chioschetto. Nel parco sono presenti sedie, tavoli, giochi per bambini, una fontana con acqua potabile, griglie, rastrelliere per biciclette e toilettes. Quando il chioschetto è aperto, sono disponibili anche amache e ombrelloni.

Le richieste d’interesse per l’utilizzo del chioschetto vanno tasmesse a [email protected] specificando nell’oggetto “chioschetto parco temporaneo Besso”.