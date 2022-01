“Pronti al dialogo”

Il Municipio insomma non vuole chiudere la porta in faccia all’autogestione e anzi ribadisce di voler “ridare gli effetti personali ai legittimi proprietari”. In tal senso, i municipali sono disposti ad avere e ricercare il dialogo con qualcuno delineato dall’assemblea Csoa. “Saremo pronti a discutere sull’autogestione”, ribadisce Foletti. “Vogliamo però stabilire un’autogestione con delle regole, come avviene in tante altre città Svizzera”, si tratterebbe dunque di trovare “una convenzione che detti le regole entro la quale si possa scrivere un’autogestione tollerata dall’autorità pubblica”.