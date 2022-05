Aperte le iscrizioni ai Corsi passerella

Come iscriversi

L’iscrizione al corso passerella prevede il pagamento dell’intera tassa di 2’000 franchi (IBAN CH07 0900 0000 6501 1846 4, intestato a Liceo cantonale di Bellinzona) entro mercoledì 15 giugno 2022, e l’invio del formulario d’iscrizione alla Segreteria del Liceo (a mano, per posta tradizionale o per posta elettronica) entro lo stesso termine ([email protected]). In caso di mancato versamento della tassa e mancato invio del formulario entro il termine del 15 giugno 2022, l’iscrizione non sarà considerata valida. Il documento da completare con i dati richiesti e la relativa documentazione può essere scaricato dal sito www.liceobellinzona.ti.ch o può essere richiesto alla segreteria del Liceo cantonale di Bellinzona (tel. 091/814.00.11/13). Agli studenti tuttora impegnati nell’ultimo anno di maturità è richiesto di allegare una copia della pagella del primo semestre. L’attestato di maturità dovrà essere inviato alla segreteria entro il 10 luglio.