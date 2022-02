Sono 637 i contagi di Covid-19 che si sono registrati nelle ultime 24 ore in Ticino. Ieri erano stati annunciati 632 casi. Negli ospedali sono ricoverate 92 persone, di cui 10 in cure intense (ieri erano rispettivamente 99 e 11). Purtroppo oggi si contano due decessi, con il totale delle morti per Covid a Sud delle Alpi che sale a quota 1’113.