Sono 1’221 i nuovi casi di Covid-19 che sono stati recensiti in Ticino nelle ultime 24 ore. Ieri, sabato, se ne erano contati 1’312. Come ieri, anche oggi nel nostro cantone non si contano decessi legati al coronavirus: il totale delle morti per Covid resta così fermo a quota 1’076. Negli ospedali sono ricoverati 166 pazienti, dato sostanzialmente stabile rispetto ai 167 di ieri. Nelle terapie intensive ci sono invece 19 persone, in aumento di 4 unità in confronto a ieri.