Continua l’andamento in rialzo dei contagi in Ticino. Sono infatti 1’299 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nel nostro Cantone. I pazienti in ospedale sono 112, in aumento rispetto a ieri. 10, invece, le persone che si trovano in cure intense. Purtroppo, oggi si registra anche un nuovo decesso, il totale sale così a 1’144 da inizio pandemia.