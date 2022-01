Comitato riunito in serata Il comitato aveva annunciato in serata di essersi riunito “a causa della situazione pandemica nel nostro Cantone” e, inoltre, “dopo aver raccolto dalle autorità tutte le informazioni necessarie”. Il carnevale sottocenerino aveva da subito detto di voler festeggiare a tutti i costi. Purtroppo, però, le cose sono andate diversamente e anche il presidente Alessandro Gazzani ha dovuto mollare la presa.

Carnevale d’estate? Bisogna discuterne!

La società, sottolinea Gazzani, “è oggi bloccata a causa delle quarantene e difficilmente possiamo pensare di organizzare un evento che potrebbe potenzialmente peggiorare la situazione”. Nebiopoli, infine, invita a discutere sullo spostamento dei carnevali in un altro periodo dell’anno, magari d’estate. ”L’attuale situazione sta portando alla scomparsa di gruppi o delle manifestazioni stesse, siamo confrontati con la difficoltà di mantenere unita la gente e con la possibile morte finanziaria di alcuni. Per molti forse questa non è una priorità, ma in realtà carnevale, oltre a rappresentare un importante indotto per il tessuto cantonale, rappresenta qualcosa di profondamente radicato nella nostra cultura”.