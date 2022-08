Anche i cani soffrono il gran caldo

Non siamo solo noi umani a soffrire il caldo: anche i nostri amici a quattro zampe patiscono la grande calura di quest’estate canicolare. Una buona parte delle norme di comportamento che gli umani dovrebbero adottare per proteggersi dal gran caldo torna utile anche per i cani, come evitare di uscire durante le ore centrali della giornata e passeggiare solo la mattina presto e la sera. “Le persone ormai sanno che devono rispettare queste piccole regole e indirettamente, in questo modo, proteggono anche i loro animali domestici”, spiega la veterinaria Cristina Volonté, intervenuta in diretta a Ticinonews. “In passato in clinica arrivavano molti cani con dei colpi di calore. Ultimamente ne vediamo molti di meno”. Il rischio è però sempre dietro l’angolo: “Un cane può essere colpito da un colpo di calore anche se è lasciato in un posto dove non può ripararsi o dove non ha acqua”.