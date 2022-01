“Amiamo i nostri asini, non vengono maltrattati”

Mancano asini nel nostro Cantone e in particolare a Mendrisio, dove il Palio degli Asini ogni anno anima il Magnifico Borgo. La cittadina momò si divide in sei rioni: Brecch, Cantun Uri, Curubiell, Rione Salurin, Vignuu e Vila Furesta. Sei colori e tanti giochi, con il momento topico della corsa degli asini, ma senza asinelli si fa dura. Davide Rossi del comitato Palio di Mendrisio, proprio per questa mancanza, ai microfoni di Ticinonews ha lanciato un appello. “Sembra una barzelletta, lo so, ma cerchiamo asini per organizzare la manifestazione”.

Critiche dal mondo animalista

Dall’appello qualcuno inizia a muoversi: “C’è chi ci chiama per dirci che ci sono degli asini ma non sanno come trasportarli, siamo felici però di questa solidarietà in tutto il Cantone”. Nel corso degli anni non sono mancate le critiche dal mondo animalista, ma Rossi stoppa tutto sul nascere. “Amiamo i nostri asini, sono i veri protagonisti. E poi ci sono delle regole ferree in concerto con il veterinario cantonale”, spiega. “L’asino scende nell’arena per dieci minuti, si cavalca senza scarpe ma assolutamente le regole vengono rispettate”, sottolinea Rossi.

Non manca l’ironia

Intanto la macchina organizzativa si è messa in moto. Sarà l’edizione del 40esimo, in programma l’ultimo fine settimana di maggio. Nel 2020 causa Covid tutto era saltato, lo scorso anno si è organizzata una manifestazione in chiave minore. Il sogno è quello di portare a Mendrisio un ospite di livello internazionale, intanto l’ironia si spreca, sia sul web sia direttamente a Davide Rossi. “Cerchiamo asini quadrupedi e non bipedi”, conclude ridendo e rispondendo ad alcuni nostri blogger.