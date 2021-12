Nelle ultime 24 ore l’Ufficio del medico cantonale ha registrato 266 nuovi positivi di Covid-19, ieri erano 271. Purtroppo oggi si registra anche un decesso, con il totale dei morti per Covid in Ticino che sale a 1’030. Negli ospedali invece ci sono 95 pazienti, di cui 16 in cure intense (ieri erano rispettivamente 102 e 14).