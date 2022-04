Altri 17 milioni per il Pse

Dopo aver atteso l’approvazione del progetto da parte della popolazione della città di Lugano e aver preso atto del volere popolare, il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio che propone di stanziare - per l’infrastruttura del Polo sportivo e degli eventi (PSE) di Lugano - un contributo straordinario forfettario di 11 milioni di franchi e un contributo forfettario di 6 milioni di franchi tramite il Fondo Sport-Toto. Per il Centro sportivo Al Maglio (CSMA) il Consiglio di Stato ha già stanziato nel mese di febbraio un importo di oltre 1.1 milioni di franchi, per questo il sostegno complessivo ammonta dunque a oltre 18.1 milioni di franchi.

“Importante per tutto il Cantone”

Il sostegno dichiarato dai comuni del luganese attraverso l’Ente regionale per lo sviluppo del Luganese “rappresenta un aspetto di soddisfazione” per il Consiglio di Stato che vede “riconosciuta l’importanza dell’infrastruttura per tutta la regione”. Con il connubio vincente tra spazi sportivi - rivolti a discipline individuali e associative - e spazi amministrativi, residenziali e commerciali, il PSE per il Governo “rappresenta un’infrastruttura importante non solo per la regione del luganese, ma anche per tutto il Cantone”.