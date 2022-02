Alla Supsi mascherina fino a fine marzo

Dopo le decisioni del Consiglio federale di eliminare quasi tutte le misure anti-Covid, la Supsi sceglie di mantenere la mascherina obbligatoria fino a fine marzo negli spazi interni. L’ateneo ha deciso però di revocare l’obbligo di presentare il certificato Covid per accedere alle sedi, ai corsi di formazione di base e continua, alle biblioteche, di partecipare agli eventi o di accedere alle mense. Viene anche sospesa l’esecuzione dei test ripetuti a partire da oggi.

Per quanto riguarda la protezione facciale, la Supsi spiega che verrà mantenuta “fino almeno al 31 marzo, termine previsto per la fine della situazione particolare”. Inoltre, rimane valido anche il protocollo per la gestione dei casi positivi e quindi l’isolamento e la gestione individualizzata delle persone particolarmente a rischio.