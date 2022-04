Alla scoperta della colomba pasquale

Pasqua è alle porte e con essa anche il più classico dei dolci. È arrivato infatti il momento di cuocere le ultime colombe e, per l’occasione, i colleghi di Teleticino sono andati ad Airolo a trovare Bruno Buletti, proprietario, assieme al fratello, di una bottega. “Pasqua è sempre un periodo molto impegnativo, anche se non come il Natale”, racconta Buletti. “Abbiamo iniziato a lavorare sulle colombe subito dopo Carnevale”.