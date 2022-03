All’interno di un rifugio antiatomico ticinese

Il rifugio pubblico a Cresciano

Il bunker si trova sotto la scuola elementare. Non è un locale abbandonato: ci vengono regolarmente le scuole, le società comunali, l’unione contadini e addirittura un privato, che ha un suo studio musicale. Ma in caso di necessità, in poco tempo può essere usato per un regime di guerra. In un locale sono infatti depositati i letti da montare e le latrine a secco, che servirebbero per le persone che troverebbero rifugio a Riviera. “Cinque giorni è il termine minimo entro il quale il centro deve essere riconvertito”, spiega Ryan Pedevilla, capo sezione del militare e della protezione della popolazione, ai microfoni di Ticinonews. “Se ci fosse una reale necessità verrebbe allestito il prima possibile. In seguito, verrebbe migliorato e potenziato”. La peculiarità dei nuovi rifugi, aggiunge Pedevilla, è che devono sempre garantire 50 posti letto per ogni evenienza, per esempio in caso di scoscendimento, incendio o l’’evacuazione di una palazzina per qualche problematica.