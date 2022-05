Al via le lezioni di yoga all’aperto a Bellinzona

Quest’anno le novità sono molteplici: invece che al parco urbano, le lezioni si terranno nella corte esterna di Castelgrande, sempre all’aperto. Per questo motivo in caso di pioggia la lezione verrà annullata. Cambia anche la tempistica. Ci vediamo sul tappetino a partire da questa settimana, giovedì 12 aprile, e poi tutti i giovedì fino al 30 giugno 2022 dalle ore 18:30 alle 19:30.

Nel caso dei due festivi, la lezione verrà anticipata al mercoledì sera. Le lezioni vengono proposte in forma gratuita grazie al sostegno dell’Ente Sport e della Città di Bellinzona. Non è necessario iscriversi, basta portare il proprio tappetino. In caso di tempo incerto e per ulteriori informazioni consultare la pagine Facebook “Yoga al parco di Bellinzona” o Instagram @yogalparco.