Al San Salvatore si riparte prima del previsto

Doveva riaprire a metà agosto, ma “il danno è stato riparato in un lasso di tempo più breve di quello previsto inizialmente”. Già da giovedì 4 agosto sarà possibile salire nuovamente in vetta al San Salvatore con la funicolare.

La funicolare era ferma dallo scorso 17 luglio in seguito ad alcuni problemi tecnici rilevati in occasione degli usuali e periodici controlli da parte delle maestranze dell’impianto. “La sicurezza degli ospiti e del personale viene sempre messa in prima linea”, ha dichiarato tramite comunicato stampa il direttore della Funicolare Francesco Markesch. “Riprendiamo con piacere l’esercizio sicuri di avere fatto tutto il possibile per sanare il danno con degli specialisti di settore ed assicurare la piena efficienza e la sicurezza dell’impianto di risalita”.